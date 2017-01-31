Cemaat Düşmanlığı

Cenab-ı Mevlâ Kur’an-ı Kerim’inde müminlere hitaben, “Takva ve iyilik üzerine yardımlaşın” (Maide, 2) buyurur. Son hesapta hüsrana uğrayanlardan olmamamız için, iman ve sâlih amel yanında, birbirimize “hakkı ve sabrı tavsiye” etmemizi de (Asr, 3) ister bizden. “Bilmediklerimizi zikir ehline sormamızı” (Enbiya, 7), “sâdık kullarıyla birlikte olmamızı” (Tevbe, 119) öğütler.

Başka pek çok ayet ve hadislerle iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yetimi koruyup kollamak, fakire düşküne yardım etmek, halimizi güzelleştirmek için birbirimize ayna olmak, işlerimizi istişare ile yürütmek, zor zamanlarda dayanışmak gibi kardeşlik hukukumuza dair sorumluluklar yüklenmiştir omuzlarımıza.

Bütün bunların müslümanlar arasında karşılıklı muhabbet, hürmet ve merhamete dayanan düzenli bir ünsiyeti, vazife ve sorumluluk şuuruyla teşkilatlanmış yapılanmaları, gönüllü birliktelikleri zaruri kılacağı muhakkaktır. Öyle de olmuş; İslâm tarihi boyunca tekkeler, zaviyeler, ahi birlikleri, vakıflar bünyesinde bir araya gelen müslümanlar, Allah rızasını gözeterek üstlendikleri hizmeti daha doğru, daha güzel, daha verimli yapabilme imkânını böylece bulmuşlardır.

Tebliğ, talim, terbiye, yardım yahut hayır hizmetlerini tamamen İslâmî saiklerle ve hasbî (gönüllü) olarak yürütmeye çalışan bu birliktelikler, halk arasında “cemaat” diye adlandırılmaktadır. Lügatte herhangi bir topluluk veya toplanma manasına gelen cemaat kelimesi, hadis ve fıkıhtan sosyolojiye kadar pek çok ilim dalında farklı tariflerle terimleşmiş olsa da, bugün hususen müslümanların teşkil ettiği gönüllü dinî yapılanmaları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu hususi mana, böyle yapılanmaların elbette bir birliktelik oluşturması yanında ya bir imama uyup namaz kılan müslüman topluluğuna benzetilmesine yahut Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’teki cemaate dahil olmasına istinaden verilmiş olmalıdır. Her iki ihtimalde de müspet bir bakış vardır.

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