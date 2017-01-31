Derviş Bohçası

Kelime manası “isteyen, irade ve istek sahibi olan, isteyen anlamına gelen “mürid”; tasavvuf yoluna girmeye karar veren ve bir şeyhe intisap eden (bağlanan) kişiye denir.

Mürid, Allah’ın rızasına ulaşmak ve kemal mertebelerini kat etmek için iradesini mürşidinin rehberliğinde ortaya koyar. Günaha karşı müridin iradesi yoktur; yani mürid Allah Tealâ’nın yasakladığı fiillere yaklaşmaz. Bu sebeple mürid için, iradesi olmayan kişidir, denilmiştir. Çünkü o, Hak yolunda iradesini mürşidine bağlamıştır. Müridin bundan muradı ise Allah’ın rızasına ulaşmaktır.

Ebu Talip el-Mekkî k.s. hazretlerine göre mürid; iradesini doğrulukta tutmalı, kötü arkadaşlardan uzak durmalı, nefsinin afetlerini öğrenmeli, Allah’ı tanıyan kimselerle dostluk etmeli, tövbe etmeli, rızkını helal yollardan kazanmalı ve kendisine yol gösterecek sâlih bir dost edinmelidir.

…