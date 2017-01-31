Nefsaniyet mi İnsaniyet mi?

Ahlâkı soyut bir kavram gibi anlarız. Oysa ahlâk çok somuttur. Ahlâk, söylenen, yazılan çizilen, iddia edilen her şeyin er meydanıdır. Ahlâk, hayatı ayakta tutan ruhtur. Hayatın yük vagonlarını çeken bir lokomotiftir. Zulüm arttıkça yükü de artar. Zulüm en sonunda vagonların tekerlerini kırınca, lokomotif ne kadar hızlı ve güçlü olursa olsun raydan çıkar. Bunu Avrupa’da İngiliz İmparatorluğu’nda gördük. Şimdi Avrupa Birliği (AB) treninde görüyoruz. Yakında ABD’de ve en son da Çin’de göreceğiz.

Maskenin ardındaki yüz

Bazı yıkımlar derinden, sessizce gelir. Büyük binaların temellerindeki çatlakları bodruma inmeden görmeniz zordur. Ama görmek istemeyenler o bina başlarına çökse bile bunu anlayamazlar. Bizdeki Batı’ya karşı aşağılık kompleksli kesim böyledir. Çünkü bir Batılıdan daha fazla Batı’ya iman etmişlerdir.

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