Tabletin Yararları

Rabbim affetsin ama kış ayları ile kafam pek rahat değil! Sayarsam yazının tamamını ele geçirmesinden korktuğum birkaç sebebi var bunun. Ama içlerinden yalnızca birine değineceğim bu ay.

Efendim, malumunuz kış akşamları uzundur. 24 saat içindeki karanlık süresini artıran bu yeni saat uygulaması da üzerine tuz biber oldu. Ve biz, anne ırkı olarak çocuklarımızı oyalamak için sarf ettiğimiz eforu iki katına çıkardık. Çünkü bu soğuk vaktin neredeyse tamamını evde geçirmek zorundayız.

Evde de oynanacak oyunlar, yapılacak etkinlikler bol elbette. Ama diğer sorumlulukları ile de baş etmek zorunda olan hiçbir anne çocuğu ile aralıksız oyun oynayamaz! Ne kadar kaçarsak kaçalım, o tablet veya televizyon, hayatının bir parçası oluyor.

Fakat sorun bu değil. Sorun, bizim bundan duyduğumuz o tarifi zor vicdan azabı. Sanki çocuğun eline tablet değil de uranyum bombası vermişiz gibi telaşlanıyoruz! Elimizdeki işi jet hızıyla bitirip, hemen çocuğa yeni bir oyun kuruyoruz. Çünkü ekranın zararları konusunda öyle bir manipüle edildik ki, aksini yapmak elimizden gelmiyor!

Erken yaşlarda çocuğun tablete, ekrana düşmesinin olumsuz etkileri hakkında hepimizin biraz bilgisi var. Teoride hepimiz karşıyız ama pratikte o iş öyle olmuyor maalesef!

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