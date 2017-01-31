Ve Trump İş Başında

8 Kasım 2016’da yapılan ve rekabetin Cumhuriyetçi aday Donald Trump’la demokrat aday Hillary Clinton arasında sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri’nin galibi, malumunuz, Trump olmuştu. 21 Ocak 2017’de resmen göreve başlayan Donald Trump, eski Başkan Obama döneminde yapılan ne varsa tersini gerçekleştireceğinin sinyallerini vermeye başladı bile. İlk iş olarak Obama’nın başkanlık ofisinden kaldırttığı Churchill büstünü oval ofise geri getirtti. Bu basit bir hamle gibi değerlendirilebilir. Oysa bu bile Trump döneminin Obama geçmişini silme isteğini gösteriyor. Trump’ın ilk imzasını da “Obamacare” olarak bilinen sağlık reformu yasasının iptali için atması, ABD’de yeni bir dönemin başladığının işaretleri.

Peki, ABD’deki bu zihniyet değişikliğinin dünyaya etkileri ne olacak? Bu sorunun cevabını aramak için Trump’ın açıklamalarına ve hareketlerine bakmak yeterli. Öncelikle, daha seçim döneminde İslâm’a ve müslümanlara açıktan cephe alacağını ilan eden Donald Trump, her ne kadar konuya ilişkin manevralar yapsa da, ilerleyen süreçte tabiri caizse kış uykusu bittiğinde sözünün arkasında durduğunu muhtemelen göreceğiz. Sonra Cumhuriyetçi bazı parlamenterlerin Birleşmiş Milletler (BM)’den çıkmayı teklif etmesi de -eğer ciddiye alınırsa- ABD’li şahinlerin yalnız uçmayı göze aldıklarının işareti.

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