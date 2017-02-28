Derviş Bohçası

Mümin, Allah’ın kendisi üzerindeki nimetlerinin farkında olup nankörlük yapmayan ve gücü yettiğince insanlara hizmet edendir. Nimetlerin en büyüğü ise insana bahşedilen hayat nimetidir. Var olmak başlı başına şükrü gerektirir.

Hayatı boyunca hizmet etmenin önemi üzerinde durmuş, gençliğinde 7 sene hayvanların hizmetinde ve yolların temizliğinde görev almış, ayrıca Buhara’nın bütün medreselerinin tuvaletlerini temizlemiş olan Şah-ı Nakşibend k.s. hazretleri, müritlerine şu tavsiyede bulunmuştur:

“Kalplere dikkat edin. Düşkün, zayıf ve gönlü kırıklara yardımcı olun. Halkın rağbet etmediği kimselere iltifat edin ve onlara karşı mütevazı olun. Hayvanların bakımını da kibirlenmeden yerine getirin. Eğer onların bir uzvunda yaraları varsa ilaçla tedavi edin. Yol ve geçitlerin bakımı ile meşgul olun. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürseniz onu kaldırıp atın ki, oradan geçenlere bir zarar gelmesin.”

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