Yakayı Dünyaya Kaptırmadan

İmam Gazâlî rh.a. buyuruyor: “Kıyameti unutma, Allah’ı sevmekten vazgeçme, ömrü mâlâyani şeylerle tüketme, haramlara dalma. Bunlar kalbin ölmesine sebep olur.”

Ayet-i celilelerde“… dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu…” (Yûnus, 7), “…oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. ” (Ra’d, 26) buyurulur.

Zikirsiz, fikirsiz, Allah sevgisinden gafil, dünya hayatını maksat edinmiş, ahiretten bihaber olan kimsenin kalbi ölür. Bu insan dünya için ahiretini satmıştır. Ayetlerin hükmüne göre dünya hayatı ile tatmin bulmuştur.

Bazıları yukarıdaki ifadelere bakarak dünyanın sevilmemesi gerektiğinden hareketle, geri kalmışlığımızı buna bağlıyorlar. Mesele böyle değildir. Dünya, Mevlâna k.s. hazretlerinin buyurduğu gibi, Allah Tealâ’dan gafil olmaya sebepse kötüdür, din için olursa güzeldir. Su geminin içine dalarsa gemiyi batırır. Geminin altında olursa onu yüzdürür.

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