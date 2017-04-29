Ahiret Hazırlığında Üç Aylar

Bir gün hayatlar sönecek, nefesler kesilecek, her nefis ölümle yüz yüze gelecek, kabirde ve mahşerde hesap verecek, sonrasında ya cennete ya da cehenneme yerleşecek. Öyle ise cehenneme mahkûm olmamak ve cenneti kazanmak için dünyadayken hazırlık yapmalı. Mahşerin susuzluğunda, Kevser havuzundan mahrum olmamak için koşturmalı.

Akıllı insan, dünyada hayatını idame ettirmek için tedbirler aldığı gibi, ahiret yurdundaki ebedü’l-ebed hayatı için tedbir alan insandır. Mahşer ve cennet için ne gerekiyorsa karşılamak üzere kafa yorandır. Günahlarına yanan ve tövbeye koşandır. Allah’ın rızası için daha çok çabalayan, gazabından kaçandır. Bunun için ahirete hazırlık şuuruyla yaşayandır. Korku ile ümit arasında dolaşan, hem cenneti ümit eden hem cehennemden korkandır. Bu hususta şöyle bir kıssa anlatılır:

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