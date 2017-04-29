Ramazan-ı Şerifle Gelen İhsanlar

Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Ümmetime Ramazan ayına mahsus beş özellik verilmiştir ki, bunlar daha önce gelen hiçbir ümmete verilmedi:

• Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

• Oruçlu kimse için melekler iftar vaktine kadar af dilerler.

• Bu ayda azgın şeytanlar zincir ve kelepçelerle bağlanır. Diğer aylarda istedikleri gibi hareket edebilirlerken, bu ayda hiçbir yere kımıldayamazlar.

• Allah Tealâ Ramazanın her günü cenneti süsler ve ona, ‘Sâlih kullarımın dünyadan göçüp sana gelmeleri ve senin onlardan yükü ve eziyeti alman yakındır’ der.

• Allah Tealâ, mümin kullarını Ramazanın son gecesi bağışlar.”

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/292

İyi Kulun Halleri

İlk devir sûfilerinden Ebu’l-Abbas b. Atâ k.s. şöyle der:

“Kulluk, şu dört alışkanlığı edinmekle gerçekleşir:

• Verilen sözlere sâdık kalmak,

• İslâm’ın belirlediği emir ve sınırlarını korumak,

• Mevcut olana razı olmak,

• Kaybedilenler dolayısıyla sabretmek.”

Beyhakî, Kitabü’z-Zühd

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