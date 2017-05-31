Evliya Nasihati

Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. yazdığı şahsî bir mektupta bütün müslümanlar için rehber niteliği taşıyan şu satırlara yer vermiştir:

Senin gıybetini yapsalar dahi sen kimsenin gıybetini yapma. Hiç kimsenin dünya malından bir şey alma. Şeriat’ın alınmasını helal kıldığını al ve onu hayır yollarda harca. Mümin kardeşlerin aç ve yoksul durumda bulunurken şehvetin için harcama yapıp zevke dalma. Kesinlikle yalan söyleme. Hiç kimseyi hakir görme. Nefsinin hiç kimseden üstün olduğunu düşünme. Kalbî ve bedenî ibadetlerde tüm kuvvetini sarf et. Bunun yanında nefsine “hiçbir zaman makbul olacak hayır işlemedim” düşüncesini kabul ettir.

İbadetlerin ruhu niyettir ve niyet ise ancak ihlâs ile mümkündür. Senden daha yüksekteki zatlara niyet gerekiyor ise sana nasıl gerekmesin! Allah’a yemin ederim ki, annemden doğduğumdan bugüne kadar, Allah katında makbul ve muteber olup, hesabı sorulmayacak tek bir hayır işlediğime inanmıyorum.

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