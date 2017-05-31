Övgü Tuzağı

İlk sûfilerden Hâris el-Muhasibî k.s. şöyle der:

“İçinizden kimileri vardır ki, iyilikleri başlangıçta sırf iyilik niyetiyle yapar. Fakat şeytan onun faziletlerini fark edince ona övgüler yağdırır. Bu övgünün yaman tadı ise insan nefsinin heva ve heveslerine çok uygun düşer. Neticede ibadet ehlinin nefsi bu övgülerden hoşlanmaya, şan şöhretten mutlu olmaya başlar, durumdan razı olur. İşte bu, insanı gaflet anında yakalayan nefsin tuzaklarından biridir.”

Hâris el-Muhasibî, Hakkı Arayanlara Nasihatler

Ölüm Kefarettir

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazalî rh.a., “Ölüm, her mümin için kefarettir.” hadisi hakkında şöyle demiştir:

“Peygamber Efendimiz s.a.v. bu sözüyle şunu kastetmiştir: Gerçek müslüman, samimi mümin; müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Onda müminlerin güzel ahlâkı yerleşmiştir. Ufak tefek küçük günahların dışında büyük günahlarla kirlenmemiştir. İşte ölüm bu kişiyi o küçük günahlardan arındırır, farzları eda etmiş ve büyük günahlardan sakınmış ise ona kefaret olur (kötülüklerini temizler).”

İmam Gazalî, Ahiret Hayatı

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Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Haziran 2017 sayısında.