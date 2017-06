İlmin de Nesebi Var

Cenab-ı Mevlâmız, müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor:

“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.” (Tevbe, 122)

Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v. de şöyle buyuruyor:

“Allah kime hayır vermeyi murat ederse onu dinde fakih (sahih anlayış ve gereğince yaşayış sahibi) yapar.” (Buharî, İlim, 10; Müslim, İmâret, 175; Tirmizî, İlim, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 17)

Şüphesiz tarih boyunca müslümanların en büyük mücadelesi kendilerine tam ve kâmil bir şekilde tebliğ edilmiş olan Din-i Mübîn’i muhafazaya çalışmak olmuştur. Cenab-ı Mevlâ’ya hamdolsun ki muhafaza edip bizlere ulaştırmışlardır.

Alimlerimiz Müberrâ Kitabımız’ın her bir ayetini, her bir hükmünü ve bu ilme dair her bir hususu öğrenmek, öğretmek ve muhafaza etmek için nice çilelere katlanmışlar, ömürlerini bu uğurda feda etmişlerdir. Aynı şekilde hadis-i şerifleri derlemek, tasnif etmek, kaynağını araştırmak ve sıhhatini ölçmek hususunda da son derece hassas davranmışlar ve bizlere bu sahada geniş bir külliyat bırakmışlardır.

Alimlerimiz, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler kadar, bu iki rehberi hayatına tatbik eden Ashab-ı Kiram Efendilerimiz’in sözlerini, hal ve yaşantılarını da bir araya getirmişlerdir. Böylece usul ve fürû ilimler temel esaslarına oturtulmuş ve geliştirilmiştir.

Mescid-i Nebevî’nin yanı başında, Suffe Medresesi’nde yetişen sahabi âlimler, Tâbiîn neslini yetiştirmiştir. Onlar da bir sonraki nesli, Sahabi efendilerimizden görüp öğrendikleri hassasiyetle yetiştirmiş, onlardan aldıkları ilmi geliştirmiş, eserler yazmış, ilim için uzak diyarlara seyahatler yapmışlardır.

Ashab-ı Kiram ve Tabiîn neslindeki takva, edep ve hassasiyet aynı şekilde sonraki nesillere silsile yoluyla aktarılmıştır. Böylece nesilden nesile silsile usulüyle sadece satırlardaki ilimler değil, sadırlardaki marifet hazineleri, hâl ve tavırlardaki güzellikler de aktarılmıştır. Bu yüzdendir ki Şah-ı Nakşibend k.s. şöyle buyurmuştur:

“Bizim yolumuz, Ashab’ın yolundan ne bir adım eksik ve ne bir adım fazladır.”

Nitekim Nakşibendiyye yolunun bir diğer adı da “Hâcegân Yolu”dur. Yani hocalar, alimler yolu… Hacegân yolunun büyüklerinin yaşadığı devir zor bir devirdir. Bu zor zamanda ilme sahip çıkan, medreseler kuran, Şer’i Şerif’den milim sapmayan o mübarek zatlar Hâcegân silsilesini oluşturmuştur.

Hâcegân silsilesi, asırlar öncesinden kendilerine sapasağlam naklolunmuş dini, yine aynı ilim gayret ve hassasiyetiyle muhafaza etmişlerdir. Böylece her devrin bid’atlarına rağmen Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye sımsıkı bağlı kalabilmeyi başarmışlardır.

Onlardan bayrağı devralan Nakşibendiyye yolunun büyükleri de aynı gayreti göstermişlerdir. Bu gayret Müceddidiyye kolu ile Hindistan’a, oradan da bütün İslâm diyarlarına yeni ve taptaze bir ruh olarak yayılmıştır. Nihayet Halidiyye kolu ile bu ilim gayreti silsile halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Nakşibendî Halidî yolunun büyükleri savaş, kıtlık, baskı ve benzeri her türlü zorluklara rağmen bu ilim silsilesine sahip çıkmış ve günümüze ulaştırmışlardır.

Silsile yolu ile ilmin aktarılışı, malum olduğu üzere, icazetnâme verilerek belgelenmiş olur. Fakat bu icazetnâme sadece bir diploma değildir. Çünkü diploma bir eğitim kurumundan mezun olmayı ifade ederken, icâzetnâme bir ilimde ehil görülmeyi ve bir ilim silsilesine tâbi olmayı ifade eder. Bu silsile hocayla başlar, “ilim şehrinin kapısı” olarak vasıflandırılan Hz. Ali r.a.’a oradan Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v.’e ve neticede Cenab-ı Zülcelâl’e kadar uzanır. Dolayısıyla bu ilim hem büyük bir lütuftur hem de büyük bir vebali yüklenmektir.

İşte asırlar boyunca hem kaynaktaki sıhhat hem de aktarıcılardaki istikamet, bu silsile usulüyle korunagelmiştir. Bu itibarla medreseleriz, sahih din anlayışını geleceğe taşıyan ve topluma Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat itikadını aşılayacak olan alimlerin yetiştirildiği önemli ilim merkezleridir. Medreselerimizin zaman içinde çeşitli nedenlerle zor dönemler yaşadığı bir hakikattir. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Mevlâ’nın fazl u keremiyle Asr-ı Saadet’ten bu yana sekteye uğramadan ve aslî kimliğini bozmadan günümüze kadar gelmiştir.

Allah’a hamd olsun ki hâlâ en duru haliyle eğitim vermeye ve ilim ehli yetiştirmeye devam edebilecek durumdadır.

Bilindiği üzere tabiat boşluk kabul etmez. Bir toplumda Ehl-i Sünnet kalesini müdafaa edecek gerçek alimler bulunmazsa, orada meydan ya inançsızlara ya bid’atçılara yahut din istismarcılarına kalır. Böyle bir toplum inanç ve ahlâk cihetinden bozulmaya, yanlış anlayış ve ideolojilere saplanmaya mahkûmdur. Dolayısıyla gerçek alimlerin sayılarının artırılmasına, böylece toplumun sahih din bilgisi ve anlayışına yeniden kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bugün tüm dünyada, özellikle de İslâm aleminde yaşanan itikadî dalgalanmaların, ahlâkî yozlaşmanın, ferdî ve ictimaî problemlerin bertaraf edilemeyişinin altında, hakiki din alimlerinin eksikliği yatmaktadır. İnanıyoruz ki medreselerimizin ve hocalarımızın sayısı arttıkça bu sıkıntılar da azalacaktır.

Ümmetin ve tarihin tescilinden geçmiş her türlü silsile ve usul de birer medresedir. Günümüzde adı değişmiş olsa da… Fakat güya din adına kaynaklarımıza, Sünnet-i Seniyye’ye ve müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı operasyona girişen hiçbir zihniyet ve ekolün bu silsilelerle hiçbir alakası yoktur.

Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v.’in hidayet ve ilim karşısında insanların durumunu çok açık bir temsille izah ettiği hadis-i şerif ile bitirelim:

“Allah Tealâ’nın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki, düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaygan bir arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir.

İşte bu, Allah’ın dininde anlayışlı olan ve Allah’ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimse ile, buna baş kaldırıp kulak vermeyen, Allah’ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin misalidir.” (Buhârî, İlim 20; Müslim, Fezâil 15)

Cenab-ı Mevlâ, ilahî rahmetten faydalanıp bizleri de istifade ettiren, merhametinin tezahürü olan rabbânî alimlerden ve onların yolundan ayırmasın.

Tevfik ve inayetle…

Muhammed Mübarek Elhüseyni