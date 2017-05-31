Özü Başka Sözü Başka Münafıklar

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.” (Âl-i İmran, 8-9)

Mealini verdiğmiz Âl-i İmran Suresi 8 ve 9. ayetlerin Medine-i Münevvere civarındaki bir takım münafıklar hakkında nâzil olduğu hususunda görüş birliği vardır. Bu münafıklar Abdullah b. Übey önderliğindeki İbn Kuşerdî, Cedd ibn Kays ve onlara tâbi olanlardır. Allah Tealâ’nın tanıtmasıyla Peygamberimiz s.av. onları tanıyordu ve sahabilerinin seçkinlerine de bildiriyordu.

Münafıklar, müslümanların ibadetlerine ve bütün dinî hususiyetlere görünürde sürekli katılırlar; el altından da entrika çevirmeye çalışırlardı. Peygamber’e ve müslümanlara düşmanlık etmek için iman etmeyen azınlıkla ittifak ederlerdi. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili; Ebu’l-Leys Semerkandî, Tefsîru’l- Kur’an)

8’inci ayet-i celiledeki “nâs” kelimesi “insan” kelimesinin çoğuludur. İbn Abbas r.a.’dan rivayet edildiği üzere “insan” unutmak manasında olan “nisyan” dan alınmıştır ki, çok unuttuğundan dolayı insana bu ad verilmiştir. Allah Tealâ kendisiyle olan akdini unuttuğu için insana “unutan” anlamına gelen “insan” ismini vermiştir.

“İnsan” kelimesinin, vahşetin zıddı olan “üns”ten geldiği görüşü de vardır. İnsan kendi cinsiyle yakınlık, ünsiyet kurduğundan ya da ruhlar bedenlerle; bedenler de ruhlarla ünsiyet edip kaynaştığından bu ismi almıştır. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân)

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