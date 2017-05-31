Selîm ve Münîb Kalp

Kur’an-ı Kerim’de “kalb-i selîm” ifadesi “bi-kalbi’n-selîm” şeklinde iki ayette; “kalb-i münîb” ifadesi de “bi-kalbi’n-münîb” şeklinde bir ayette geçmektedir.

Kalb-i Selîm

Arapçada “selime” fiili “sâlim (kurtulmuş) olmak, selamette olmak” anlamlarına gelir. İslâm kelimesi de “selime” fiilinden türetilmiştir ki “Allah’a teslim olunan din” demektir. Bu durumda kalb-i selîm “kurtulmuş kalp” ve “Allah’a teslim olmuş kalp” demek olur.

Kulun kurtulması Allah’a teslim olmaya, O’nun iman edilmesini istediği her şeye iman ettikten başka şirk, küfür veya münafıklık üzere ölmemeye bağlıdır. Öyleyse kalb-i selîm sahipleri tertemiz bir imanla yani zulüm bulaştırılmamış bir imanla ölenlerdir. Nitekim En’am suresinin 82. ayetinde mealen: “İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya; işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.” buyurulmaktadır.

Peygamberimiz s.a.v. bu ayette geçen “zulüm” kelimesini Lokman suresinin 13. ayetiyle tefsir etmiş ve ayetteki zulüm ile “şirk”in kastedildiğini ifade etmiştir. (Müslim, İmanın Sadakat ve Halâsı Bahsi, Hadis no: 197)

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