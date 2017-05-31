Üç Aylar Takvimi

Hoş Geldin Ayların En Hayırlısı

Allah Tealâ’nın özel ihsan ve ikramlarının bulunduğu Ramazan-ı Şerif ayındayız. Receb ve Şaban ayları ile hazırlandığımız bu rahmet ikliminde, tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarla hem ferdî hem de ümmet olarak manevi arınmaya ve dirilişe kapı açıyoruz. Alemlerin Rabbi’nin bu ayda müminlere farz kıldığı orucun faydalarını saymak elbette mümkün değildir fakat kısaca şöyle özetleyebiliriz:

• Oruç, nefsin baskılanmasına, kırılmasına yardımcı olur. Kalbi uyandırır.

• İnsan oruçla, kendisini zikre ve tefekküre vermek için fırsat bulur. Çünkü nefsin temayül ettiği her şeyin el altında daima hazır bulunması ve bunları kullanmamaya bir mani olmaması, zikir ve tefekküre perde olduğu gibi, kalbin körelmesine de sebebiyet verir. Midenin yeme içmeden uzaklaşmasıyla kalbe nurun girmesi kolaylaşır. Kalp lâtif hale gelir, incelir ve katılığı gider.

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