Allah’ın Halifesi

“Hani Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. Melekler de: Biz hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun, dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.” (Bakara, 30)

Girişte mealini verdiğimiz Bakara Suresi 30’uncu ayet-i kerime, insanın ilk yaratılışına dair ilahî iradeyi, Cenab-ı Hak ile melekler arasında geçen bir konuşmayı naklederek açıklar. Muteber tefsir kitaplarımızda bu ayet-i kerime hakkında geniş izahat bulunmaktadır.

Elmalılı Hamdi Yazır rh.a., “Hak dini Kur’an Dili” isimli meşhur tefsirinde ayet-i kerimedeki hitabın umumiliğine işaretle şöyle der:

“Ey Muhammed, ey Âdemoğlu! O zamanı unutma ki, insanlar yeryüzünde ortaya çıkmadan önce Rabbin ezelî iradesini açıklayarak ve sonsuz kudretini göstererek meleklere: ‘Ben muhakkak yeryüzünde bir halife yapacağım, bir halife tayin edeceğim.’ demişti. Bunun anlamı: Kendi irademden, kudret ve sıfatımdan ona bazı selahiyetler vereceğim, o bana izafeten, bana vekil olarak yarattıklarım üzerinde bir takım tasarrufa sahip olacak, benim adıma hükümlerimi icra edecek ve yürütecek. O bu hususta asil olmayacak; hükümleri kendi zatı ve şahsı adına icra edecek değil. Ancak benim bir vekilim, bir yardımcım olacak. İradesiyle benim iradelerimi, emirlerimi, benim kanunlarımı tatbik etmekle emredilmiş olacak, sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak aynı görevi icra edecek olanlar bulunacak. “Sizi yeryüzünde halifeler yapan O’dur.” (Fâtır, 39) ayet mealinin sırrı belli olacak. Bu mana, Ashab-ı kiramdan ve Tâbiînden uzun uzadıya nakledilegelen tefsirlerin özeti ve sonucudur. “

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Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ağustos 2017 sayısında.