Bela Gelmeden

Günaha dönmemenin, tövbede sabit kalmanın yegâne yolu kalbi tasfiye etmek, yani arındırmaktır. Kalpteki kusurları gidermeye tasfiye (saflaştırma, aslî haline döndürme), kötü ahlâk sahibinin çirkin huylarını bırakmasına tezkiye (temizleme) denilir. Tasavvuf tezkiye ve tasfiye sanatıdır.

Nefsimizi istenilen şekle sokmazsak, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde anlatılan çetin ahiret halleri bizi bekliyor demektir. Eğer sen kalbini temizlemez, ölünceye kadar nefsini tezkiye etmezsen, iman sahibi bir kimse isen seni tezkiye ederler. Nerede? Önce dünyada; hayatta bela, musibet ve hastalıklar ile…

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Yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.