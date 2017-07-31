Sûfi Kalbi

Mısır evliyalarının büyüklerinden İmam Şa‘ranî k.s. şöyle der:

“Müridin kalbinde kimseye karşı bir haset, gıybet, zulüm, hile, kibir, münakaşa, yaltaklanma, yalanlama, süslü konuşma, kendini beğenme, iftihar, aşırılık, nefsanî istekler, sivrilme aşkı, mücadele, bir ehl-i tariki veya onlar gibi yaşayan birini kusurlu görme gibi bir haller bulunmamalıdır.

Kalbinde sayılan bu özelliklerden biri olduğu halde mürit olduğunu iddia eden kişi sözünde doğru değildir. Onun elinden Allah yolunda bir şey gelmesi de mümkün değildir. Çünkü bu gibi kötü vasıflar sahibini seyr-i sülûktan keser, geriletir. Hatta onu Allah’ın huzurundan şeytanların huzuruna atar. Çünkü bu vasıflar şeytanların vasfıdır.”

İmam Şa‘ranî, Kudsî Nurlar

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Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ağustos 2017 sayısında.