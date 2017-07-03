Her Mevsim Kur’an

Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelâmı, insanlara en büyük ikramı, en hoş sadası, en tatlı hitabı, en güzel mesajı ve selamıdır. Ebedî ve edebî bir mucizedir. Belagat şaheseridir. Ses ahengi muhteşemdir. Fakat edebiyat ve musiki değil, hayat ve hidayet kitabıdır. Sıbğatullahtır yani Allah’ın boyasıdır. Ezelî ve ebedî mektubu, insanlarla haberleşmesidir.

Kur’an-ı Kerim “hablullah”tır yani Allah’ın ipidir. “Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin…” (Âl-i İmran, 103) ayetinde buyrulduğu üzere Allah’ın ateşten ve fitnelerden kurtaran sağlam tutamağıdır. Allah ve Rasulü’nün emanetidir. Sözlerin en güzelidir. Zümer Suresi 23. ayette “Allah kelâmın en güzelini indirdi…” buyrulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim en doğru rehberdir. Cennet kılavuzudur. Büyük bir haberdir. Sözleşmedir. Şefaatçidir. İlmin temelidir. Fıkıhta aslî delillerin ilkidir. Tilavet olunan vahiydir. Zikirdir. Anma ve hatırlamadır. Karanlıkları aydınlatan nurdur. Cehennemden kurtuluştur. En özlü duadır. Hastalıklarımıza ilaçtır. Dertlerimize çaredir. Sırat-ı müstakimdir, dosdoğru yoldur. Hem korunan hem koruyandır. Sağlam bir ahittir. Dünyada şeref, ahirette saadet vesilesidir.

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Abdülhamid Eşmeli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.