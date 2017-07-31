Baş Yazı - İşittik ve İtaat Ettik - Muhammed Mübarek Elhüseyni (Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın) (Makaleyi dinlemek için oynatma tuşuna tıklayın)

Cenab-ı Mevlâ müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a razı oldum.” (Mâide, 3)

Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur:

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa (bilsin ki o din) kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

Yine bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Mevlâ şöyle buyurur:

“Muhakkak ki Allah indinde din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki aşırılıktan ötürü ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, (bilsin ki) Allah hesabı çabuk görendir.” (Âl-i İmrân, 19)

Cenab-ı Mevlâ bizleri kulluk için yaratmış, doğru yolu görebilmemiz için peygamberler göndermiş ve üzerinde yürüyüp felaha ereceğimiz İslâm yolunu bizlere öğretmiştir. İnsanoğlu var oluşunun gayesini, nereden gelip nereye gittiğini, hangi yolun sonunda ne olduğunu bilmekle mükelleftir.

Yapılan pek çok değerlendirmede müslümanların son iki asırda büyük bir kimlik krizi yaşadıkları neticesine varılıyor. Bu kimlik krizi sadece müslümanlar için değil, dünyanın geri kalanı için de aynen vaki. Çünkü modern dünyacı ve yayılmacı kültür, ölümcül bir virüs gibi kendisi dışındaki bütün sosyal ve kültürel dokuyu tahrip ve yok etmektedir. Buna yerel ya da yaygın inanç sistemleri de dahil. İster Afrika’daki bir kabile olsun, ister gelenekleri binlerce yıl öncesine uzanan Hint ve Çin gibi toplumlar olsun, hiçbir toplum teknoloji destekli Batılı kültürün yıpratıcılığı karşısında duramamış, teslim olmuştur.

Dolayısıyla İslâm dünyasındaki durum da teslimiyetle ilgilidir. Eğer bir dinin ya da kültürün mensupları kendi inançlarına ve değerlerine güveni kaybeder, bir başka inanç ya da kültürün daha ileri, medeni, müreffeh, vs. olduğunu kabul etmeye başlarsa teslimiyet de başlamış demektir. Teslimiyet başladıktan sonra ise imrenilen o dünyanın vahşi, yağmacı, hırsız ve koca kıtaları dahi köleleştiren karakteri dahi artık görülmez olur.

Diğer taraftan dünya hayatı ve insan nefsi sadece son iki asırda değil, ilk günden beri insanı aldatmaya, uzak hedeflerden yüz çevirip gündelik oyalanmalarla kandırmaya hazırdır. Bu insanın en büyük imtihanıdır. İnsanın dünya yolculuğunun daha ilk sahnelerinde Hz. Adem a.s.’ın oğulları Habil ve Kabil’in geçtiği imtihan böyle bir imtihandır.

Ama biliyoruz ki İslâm fıtrîdir. Zorluğun içindeki kolaylıktır. Başı da sonu da ilahî rahmettir. Dolayısıyla Allah’a, Rasulü’ne, Din-i Mübin’e teslim olmak her devirde ve şartta mümkün ve kolaydır. İnsana bu yolda niyet kararlılığı ve sabit kadem olabilme kabiliyeti bahşedilmiştir.

Alemlerin Rabbi’ne teslim olan müminlerin tarih boyunca mücadelesi sadece kendi kurtuluşu adına değil, aynı zamanda insanlık adınadır. Topyekûn insanlık ailesini fıtratını yitirme tehlikesinden muhafaza etme, altı ateş çukuru olan uçurumun kenarından döndürme mücadelesidir.

Bugün birçok kolaylığı beraberinde getiren, mesafeleri yok eden, her türden bilgi ve haberi bir anda yayabilen teknoloji, aynı zamanda bâtıl ve münker olan her cins kirliliği de insanlığın üstüne boca etmektedir. Kalpler ve zihinler bulanmış, İslâm dünyasında dahi en temel doğrular üzerinde şüphecilik yaygınlaşmıştır.

Bu noktada müslümanın Allah ve Rasulü’ne teslimiyeti, Allah’ın Dini’ni başta kendi nefsinde ispat ederek insanlığa asla eskimeyen bir model olarak sunması bir kez daha büyük ehemmiyet kazanmıştır.

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazalî rh.a. gibi alimlerimiz, asırlar öncesinden bugün yaşadığımız krizlere ve savrulmalara karşı tedbir olacak eserler yazmış, müslümanları her devrin virüslerine karşı aşılamışlardır. Zihinleri bulandıracak, şüpheleri körükleyecek anlayışları cerh etmiş, mücella dinimize teslimiyet şevki aşılayacak deliller ortaya koymuştur.

Bu tarz teslimiyet ehli alimlerimizin eserlerinin ruhu, özü, hülasası da teslimiyettir. Yine İmam Gazalî rh.a. misalinden yola çıkarsak o, devrinin felsefecilerine cevap verirken daima dini teslim olunacak bir esas olarak anlatmış, tartışılmak istenilen bütün meselelere teslimiyet açısından yaklaşmıştır. İşte bu teslimiyetçilik sebebiyle, sözde hakikat arayışıyla Allah’ın Dini üzerine bin türlü gevezelikler üretip şüphe tohumları saçanlar onu ve onun gibi alimleri sevmezler.

Maalesef günümüzde akılları karıştıran, kalplere şüphe düşürmeye çalışanlar arttı. Kendine Din-i Mübin-i İslâm’ın eleştirmenliği payesini biçenler, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri, sahabi efendilerimizin icmaını, alimlerimizin bin bir emekle derleyip muhafaza ettikleri ilimleri küçük görüyorlar. Şaşılacak bir kibirle başta sahabi efendilerimiz olmak üzere on dört asır boyunca ümmetin alimlerinin, sâlihlerinin yanıldığını, doğruyu kendilerinin bildiğini öne sürüyorlar. Müslümanı kendi dini ile kavga ettirmek istiyorlar.

Oysa Cenab-ı Mevlânın dinin muhafazasına hizmetçi kıldığı alimlerimiz şöhret ihtirasıyla değil, Allah Tealâ’nın rızası için, başta kendi teslimiyetlerini arttırmak, sonra insanlara cennet yolunda bir nebze katkı sağlamak için ilim öğrenmişler, öğretmişlerdir. Ömürlerini bu yola vakfetmişler, bildikleriyle amel etmişler, sadece bilen değil aynı zamanda bildiklerini yaşayanlar olmuşlardır. Bu sayede bilmediklerini Cenab-ı Mevlâ’nın kendilerine öğretmesine talip olmuşlardır.

Bugün kimi çevrelerin tahfif ve tahkir ettiği hadis alimleri, doğup yetiştikleri memleketlerin hadis hocalarının rivayetlerini derledikten sonra başka memleketlere giderek oralardaki hocaların meclislerine katılmış, edep ve amellerini artırmış, böylece isnad sahibi olmuş ve rivayet müktesabatlarını genişletmişlerdir.

Fıkıh alimlerimizin de aynı hassasiyetle yaşadığını, dine bir bahis mevzu olarak değil, Alemlerin Rabbi’nin rızasına götürecek tek yol olarak baktığını biliyoruz.

İslâm’ın bizatihi kendisinde olduğu gibi, İslâmî ilimlerin temelinde de teslimiyet vardır. Teslimiyetin meyvesi ihlâs ve güzel ahlâktır. Biz ihlâsa talip müminler, dinimizi bir şüpheler denizi, tartışma ve şöhret malzemesi olarak göremeyiz. Bizim tavrımız, yönelişimiz teslim olmak, ihlâsla “işittik ve itaat ettik” (Bakara, 285) demektir.

Unutmayalım ki hiç kimse bulanık akan bir nehrin yanında durup temizlenmek, o nehirden içmek istemez. Arı duru bir su arar. Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar berrak bir şekilde akıp gelmiş, muhafaza edilmiş kutlu ırmağı korumak, bulandırmaya çalışanlara itibar etmemek vazifemizdir. Yine unutmayalım ki kul olarak aldatmamakla mükellef olduğumuz kadar aldanmamakla da yükümlüyüz. Yarın rûz-ı mahşerde “Biz falan kişiye uyduk, ona aldandık” demek kurtarmayacaktır.

Cenab-ı Mevlâ bizleri Ashab-ı Kiram’ın, ümmetin ulemasının, sâlih kullarının yolundan ayrılmayan, adım adım o kutlu kervanın peşinden gidenlerden eylesin.

Tevfik ve inayetiyle…

Muhammed Mübarek Elhüseyni