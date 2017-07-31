Kurban Bayramı Arefesi

Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir.

Arafat ve arefe kelimeleri aynı kökten gelen kelimelerdir. Arafat, haccın şartlarından olan “vakfe”nin yapıldığı yerin adıdır. Hacılar, “durmak, beklemek” gibi anlamlara gelen vakfe görevlerini yapmak için Mekke yakınlarındaki bu tepelik alana gelip bir süre beklerler. Arafat’taki bu görevlerinin zamanına, yani Kurban Bayramı’nın bir gün öncesine “yevm’ül-arefe”, dilimize geçen haliyle de “arefe” veya “arife” denilmiştir.

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Yazının devamı Semerkand Dergisi Ağustos 2017 sayısında.