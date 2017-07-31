Geçenlerde felsefe hocası bir arkadaşla sohbet ederken şöyle bir şey söyledi: “Fatih Sultan Mehmed derviş olmak istediğinde Vefa hazretleri onu reddetti.” Buraya kadar doğru. Ama bakın bu erdemli davranışı getirip nereye bağladı: “Vefa hazretleri aslında kibir göstermiş oldu. Fatih’e şunu demeye getirdi: ‘Asıl iktidar senin değil benimdir.’”

Bunu işitince donakaldım. Herşeyi güçle, çıkarla, makamla, parayla pulla açıklamaya ne kadar yatkınız! Bu dindar arkadaş bile böyle bir fazileti dalalet gibi görüyordu. Bu davranışı örnek alacağına, Vefa hazretlerinin maddî gücü esas görmemesinin arkasındaki imanı ve ihlâsı, Allah ve Rasulullah’a olan sadakati takdir edeceğine, hakkı bâtıl gibi görüyordu. Dehşetengiz bir şey! Bunu da duyacaktık demek ki. Ona elbette gereken cevabı verdim. Ama bu sözler içimdeki derin bir endişeyi tekrar harekete geçirdi: “Nereye gidiyoruz?”

…

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ağustos 2017 sayısında.