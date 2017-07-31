Sabra Dair

Müslümanın vasıflarından, İslâm ahlâkının faziletlerinden biri de sabırlı olmaktır. Sabır, peygamberlerin ve evliyanın en belirgin ahlâkî özellikleri arasında yer alır. Her müminin de bu ahlâkı edinmesi gerekir.

Sabır, kelime manası itibarıyla engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak demektir. Dinî bir kavram olarak da, başa gelen musibetler karşısında dayanıklı olmak, isyana ve zulme tevessül etmemek, neticeyi Allah Tealâ’dan bekleyerek güzel edebi korumak anlamındadır.

Velilerin büyüklerinden Zünnun-i Mısrî k.s. sabrı şöyle tarif eder: “Sabır, Allah’ın emirlerine uymayan fiillerden uzaklaşmak, musibetin sıkıntısını çekerken kalp sükûnetini muhafaza etmek, feryat ve şikayet etmemek, fakirlik halinde bile kendini zengin saymaktır.”

…

Selim Uğur’un hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ağustos 2017 sayısında.