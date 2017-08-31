Derviş Bohçası

“Tevekkül” sözlükte birini vekil kılmak, işlerini başka birine havale etmek, güvenmek, dayanmak, bel bağlamak gibi anlamlara gelir. İslâmî bir kavram olarak ise Allah’ın kulları üzerinde tam bir hâkimiyet sahibi olduğuna kalbin itminanı, sadece Allah’a güvenip dayanılması ve işlerin Allah’a havale edilmesini ifade eder.

Kulun bütün işlerinde yalnız Allah’a güvenmesi tevekküldür. Tevekkülün özünde, neticeleri sebeplerden beklememek; sebepleri ve neticeleri, bu ikisi arasındaki bağı yaratan Allah’a bağlanmak vardır. Kısaca tevekkül, her şeyi yaratanın, sebeplerin müsebbibinin Allah Tealâ olduğuna tam bir iman ile, O’nun kuluna kâfi olduğunun idraki ve itminanıdır.

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Cihat Ceylan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.