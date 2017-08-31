Kimin Takdirini Kazanalım?

16. yüzyılın büyük mutasavvıf alimi İmam Şaranî k.s., “Tenbîhü’l-Muğterrin” isimli kitabında, ilim ve amellerde riya ve gösterişe karşı dikkatli olunması için şunları söyler:

Sûfilerin ahlâklarından biri de ilim ve amellerine riyanın karışmaması hususunda titiz davranmalarıdır. Bu konuda Vehb b. Münebbih k.s. şöyle demiştir: “Kim dünyayı ahiret ameliyle talep ederse, Allah Tealâ onun kalbini ters çevirir ve onun ismini cehennem ehlinin defterine kaydeder.”

Hasan-ı Basrî k.s. konuyla ilgili olarak Hz. İsa a.s.’ın şunları söylediğini nakleder: “Kim bildiğiyle amel ederse gerçek anlamda Allah’ın dostu olmuş olur.”

Fudayl b. İyaz k.s. demiştir ki: “Önceden insanlar yaptıkları ameller ile riyakârlık ederlerdi. Fakat bugün insanlar yapmadıkları işlerle riyakârlık ediyorlar.”

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Yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.