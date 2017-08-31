Unutmak Hatırlamak

İnsan unutkan bir varlıktır. Unutmaya meyyaldir. Bu fıtrî duruma, Bakara suresinin son ayetinde mealen şöyle işaret edilmektedir: “Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma!” (Bakara, 286)

Bu unutkanlık bazen rahmet vesilesi olsa da, unutulan şeye göre zahmete dönüşebilmektedir. Mesela insanoğlunun yaşadığı acıları, çektiği sıkıntıları, maruz kaldığı bela ve musibetleri unutması bir rahmet iken; yaratılış gayesini, ahiret yurdunu ve dolayısıyla Rabbini unutması bir zahmet ve azap sebebi olmaktadır.

Tedbir alınmazsa ebedî hüsran ve azapla neticelenecek olan bu unutkanlığın adı gaflettir. Kalbin Allah’tan gafil kalması anlamına gelen gafletin ilacı ise zikirdir. Yani hatırlamak… Rabbimizi unutturan her şey gaflet, O’nu hatırlatan her şey ise zikirdir. Zikir farkındalıktır.

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Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.