Dünya Hali

Dünyayı “Deli”ler Yönetiyor

“Deliliğin Tarihi”nin yazarı Michel Foucault kitabında deliliği şöyle tarif ediyor: “Fikirlerden yoksun olunduğu için farkına varmadan akıldan uzaklaşmak, budala olmaktır. Şiddetli bir tutkuya köle olunduğu için akıldan uzaklaşmak, zayıf olmaktır. Ama akıldan onun ölçüleri içinde kalındığına inanarak ve buna ikna olmuş olarak uzaklaşmak, işte bu bana deli olarak adlandırılan şey olmakmış gibi gelmektedir.”

Dünya bugün tam da karakterleri Foucault’nun tarifindekine bire bir örtüşen deliler tarafından idare ediliyor. Çok iddialı bir söz gibi gelebilir, ama bu yazıyı okuduktan sonra eminim bize hak vereceksiniz.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı, malumunuz olduğu üzere kısa bir süre önce yapılan seçimlerin sonucunda Donald Trump oldu. Bu sayfanın müdavimleri hatırlayacaklar; Trump’ın gelişi Türkiye’de birilerini sevindirse de aslında başkanlık öncesi dönemde ve seçim sürecinde Trump’ın tutum davranışları ve söylemleri, bağıra bağıra aykırı, sıra dışı bir kişilikle, hatta bir deliyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini haykırıyordu.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.