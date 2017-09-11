Ayın Kitabı

Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum

Çev. Süleyman Müstakimzade, Haz. Mustafa Demirci, Nizamiye Akademi Yayınları

Mektupla tebliğ ve irşad geleneği tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf kitaplığına “mektubat” adıyla geçen mektup koleksiyonları, tasavvuf erbabının düşüncelerini ve bu düşünceyi özümseyen tarikatları anlamaya katkı sağlayan değerli metinlerdir.

Tasavvuf erbabının mektupları daha yazıldığı dönemde derlenmiş ve bazı konularda yazılmış risaleler gibi, elden ele çoğaltılıp istifade edilmiştir.

15. yüzyılda Hint alt kıtasında ortaya çıkan ve hızla gelişip diğer bölgelere yayılan Nakşibendî-Müceddidî ekolü, mektupla irşad geleneğini yaygın ve etkin bir biçimde kullanan kollardandır. Müceddidiyye’nin kurucusu İmam-ı Rabbanî k.s. (v. 1034/1624) mektupla irşad metodunu en iyi uygulayan mutasavvıflardandır.

İmam-ı Rabbanî hazretlerinin, “Urvetü’l-Vüskâ” (tutunacak sağlam kulp) lakabıyla anılan oğlu ve postnişini Muhammed Masum k.s. de (v. 1079/1668), aynı geleneği sürdürerek çok sayıda mektup yazmış ve bu mektupların derlenmesiyle üç ciltlik bir eser meydana gelmiştir. Kendisi hayatta iken tertip edilerek kitap haline getirilen bu mektuplar, hem yazıldığı yüzyılda hem de sonraki dönemde Müceddidiyye mensupları için manevi bir rehber olmuştur. Yine bu mektupların da katkısıyla Müceddidîlik, Hint alt kıtasından başlayarak Hicaz, Batı Asya ve Osmanlı topraklarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılma imkanına kavuşmuştur.

İmam-ı Rabbanî hazretlerinin yaşadığı dönemde Hint coğrafyasında farklı tarikatlara mensup şeyhler ve medreselerden yetişen alimler oldukça fazlaydı. Fakat itikadî alandan başlamak üzere birçok bid’at anlayış türemişti. Böyle bir dönemde Muhammed Bakibillah k.s. hazretleri ile Hint coğrafyasına taşınan Nakşibendilik, İmam Rabbanî k.s. hazretlerinin yetiştirdiği halife ve talebelerle hızla çevreye yayıldı.

İşte tam bu noktada, acil bir müdahale vasıtası olarak kaleme alınan mektuplar, şeyhleri, halifeleri, alimleri ve emirleri istikamet üzere tutmak bakımından önemli faydalar sağladı. Hatta sadece o dönem için değil, sonraki asırlarda da bu mektuplar pek çok soruya cevap vermek ve istikameti göstermek anlamında önemli hizmet görmüştür.

Muhammed Masum k.s. hazretlerinin Mektubat’ı erken dönemde, Süleyman Müstakimzade tarafından Osmalı Türkçesi’ne tercüme edilmiştir. Bu tercüme yakın döneme kadar tasavvuf erbabının istifade ettiği bir eser olmuştur. Sonraki asırlarda Urduca, Bengalce ve İngilizce’ye çevrilmiş olsa da, eser üzerinde hakkıyla bir inceleme yapılmamıştır. Mektubat’ı bir yana, bizzat Muhammed Masum k.s. hazretleri hakkında da ciddi bir araştırma yapılmamıştır.

Nizamiye Akademi Yayınları tarafından iki cilt olarak okura sunulan “Mektûbât-ı Muhammed Ma’sum” adlı eser, bu alanda ülkemizdeki tek akademik inceleme. Müstakimzade çevirisini günümüz alfabesine aktaran Mustafa Demirci’nin çalışması, giriş, üç ayrı bölüm ve eklerden oluşuyor.

Giriş kısmında araştırmanın muhtevası, kaynakların değerlendirilmesi, tasavvuf literatüründe bir irşad yöntemi olarak mektup geleneği ve Mektubat’ın tercümesi hakkında bilgilere yer veriliyor.

Birinci bölümde Muhammed Masum hazretlerinin hayatı, eserleri, tarikat silsilesi ve halifeleri ele alınıyor. İkinci bölümde, Mektubat tercümesinin tahlili çerçevesinde, konuları, muhatapları ve yazılış amaçları bakımından mektuplar inceleniyor. Üçüncü bölümde ise Muhammed Masum hazretlerinin tasavvufî görüşlerine yer veriliyor.

Kitabın son kısmı olan eklerde ise Müstakimzade’nin Mektubat tercümesinin günümüz harflerine aktarılmış üç ayrı ciltten oluşan metinleri yer alıyor.

Bir büyük sûfinin dilinden çeşitli tasavvufî meseleleri öğrenmek; bir devrin sosyal ve kültürel atmosferini teneffüs ederek kendi yaşadığı devirle ve derûnî tecrübesiyle yüzleşmek isteyenlere…´

Yeni Çıkanlar

Seyyid Tâhâ Hakkârî ve Nehrî Dergâhı

M. Saki Çakır, Nizamiye Akademi Yayınları

Nizamiye Akademi Yayınları, okurlara güzide kitaplar sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de, Mehmet Saki Çakır’ın kaleme aldığı “Seyyid Tâhâ Hakkârî ve Nehrî Dergâhı” adlı eser. Bilindiği gibi, Mevlâna Halid-i Bağdadî hazretleri birçok talebe ve halife yetiştirmiş, her birini irşad vazifesiyle farklı beldelere göndermiştir. Böylece Halidiye kolu, Mevlâna Halid-i Bağdadî hazretlerinin vefatından kısa zaman sonra Osmanlı coğrafyasını da aşarak dünyanın değişik bölgelerine yayılmıştır. İşte bu kollardan biri Seyyid Taha Hakkarî Nehrî hazretlerinin silsilesidir. Bu silsile günümüzde Türkiye-Irak-İran üçgeninin birleştiği bir nokta olan Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar (Nehrî) köyünde teşekkül etmiş ve adı geçen ülkelerde etkili olmuştur. M. Saki Çakır, çalışmasında Nehrî kolunun teşekkülü, yayıldığı merkezler, postnişinleri ve Nehrî tekkesinin tasavvuf anlayışına ışık tutuyor.

İmam Süyutî’nin Tasavvuf Risaleleri

Çev. Ferzende İdiz, Nizamiye Akademi Yayınları

Tasavvuf kaynakları, yazıldığı döneme ışık tuttuğu gibi günümüzde de sahih tasavvufî anlayışın inşa ve devamında önemli bir etkiye sahiptir. Bu eserler titiz ve ciddi bir yaklaşımla ele alındıklarında çok yönlü faydalara kaynaklık ettiği görülür. İmam Süyutî k.s. hazretlerinin yüzlerce eserinin içinde pek bilinmeyen tasavvufî eserleri de günümüz açısından böyle bir öneme sahiptir. İmam Süyûtî k.s., yaşadığı dönemin ilmî meselelerine kayıtsız kalmamış, risaleleriyle çözümler sunmuştur. Hacimli kitaplardan ziyade tartışılan meselelere cevap teşkil eden risaleler yazmayı tercih etmiştir. Bu gayeyle yazdığı tasavvufî eserlerinin sayısı on yedidir. Bugüne kadar dağınık şekilde yayınlanan risaleler, Ferzende İdiz’in inceleme ve tercümesiyle birlikte ilk kez bir arada yayınlandı. Nizamiye Akademi Yayınları’nın okura sunduğu eser, halen tartışılan tasavvufî meselelere cevap sadedinde sûfilerin bazı hallerini izah ediyor, tasavvuf karşıtlarına cevaplar veriyor.

Ayın Gündemi

Akaid Esasları

İmam Gazalî (k.s), Çev. Dilaver Selvi, Semerkand Yayınları

Akaid, iman esaslarından bahseden ilmin genel adıdır. Gayesi, imanın taklitten kurtarılması, doğru yolu arayanların irşad edilmesi, bâtıl ve bid’at ehlinin görüş ve itirazlarının aklî ve ilmî delillerle cevaplanmasıdır. İslâm’ın ilk asırlarından günümüze akaid alanında binlerce eser kalmıştır. Bu durumdan anladığımız, tarih boyunca müslümanların, özellikle de alimlerimizin sahih itikada ne kadar önem verdiğidir. Özellikle sapık fırkaların çoğaldığı zamanda alimler akaid hususunda daha fazla gayret göstermişlerdir. Mesela İmam Gazalî k.s. hazretleri bu sahada onlarca eser bırakmıştır. Ayrıca meşhur eseri “İhyâu Ulûmi’d-Din”in ikinci bölümünü akaide ayırmıştır. Semerkand Yayınları, daha önce okura sunduğu akaid alanındaki eserlere, İhyâ’nın işte bu bölümünü de ekledi. Dilaver Selvi’nin tercümesiyle yayınlanan eser, aynı zamanda “İhyâ Serisi”nin ikinci kitabını oluşturuyor.

Şehirde Yaşamaya Gerçekten Hazır mısın?

Faik Gönül, Genç Okur Yayınları

Turistik şehirlere gittiğinizde bir şehir rehberine ihtiyaç duyarsınız. Bu rehberlerde şehrin haritasını ve önemli mekânlarını bulabilirsiniz. Fakat bütün şehirlerde işe yarayacak bir rehber şimdiye dek yazılmadı. Hâlbuki her şehrin bir rehbere ihtiyacı var. Çünkü şehirlerin de bedeni ve ruhu vardır. Mesela şehrin karmaşası içinde nasıl plan yapılır, nasıl gezilir? Toplu taşıma nasıl kullanılır, müzelere nasıl gezilir? Faik Gönül’ün “Şehirde Yaşamaya Gerçekten Hazır mısın?” adlı kitabı bu soruların cevabını aramak için yazılmış. Gençlerimize çok şey öğretmek istiyoruz fakat hayata atılacakları şehri anlatmıyor, anlatamıyoruz. İşte bu kitap, şehrin kendisini ve şehirli olmayı ele alan ve şehirde yaşamanın ipuçlarına değinen benzersiz bir çalışma. Şehircilikle ilgili meseleleri akademinin elinden kurtarması da cabası!