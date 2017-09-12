Kurbanı Anlamak

İslâm âlemini ateşe yuvarlayanlar, kurban ve bayram vesilesiyle müslümanların dayanışmasını, yardımlaşmasını ve kaynaşmasını çekemiyorlar. Afrika’nın tüm gelirlerini, madenlerini sömürenler, oradaki müslümanı bir deri bir kemik bırakanlar, hiç değilse kurbanda et gören o insanlara yardım eli uzatılmasına haset ediyorlar.

Kurbanı ve kurban bayramını anlamak için önce kendi alışageldiğimiz bakış açısının dışına çıkmakta yarar var. Meseleye özellikle yardım ve dayanışmanın hiç tahmin bile edemeyeceğimiz hayatî sonuçları olabilecek toplumlar üzerinden bakalım. Mesela birkaç örnek üzerinden Afrika’yı zihnimizde canlandırmakta fayda var.

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Abdülhamid Eşmeli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.