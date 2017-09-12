Peygamber Nasihati

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in kısa ve öz, ama mana ve muhtevada geniş ve derinlikli olan pek çok hadisleri bulunmaktadır. Hadis ilminde bu tür hadislere “cevâmiu’l-kelim” denilir.

Muaz b. Cebel r.a.’ın öğüt talebine Allah Rasulü s.a.v.’in verdiği cevap da bu türden, yani kısa fakat manası geniş hadis-i şeriflerdendir. Muaz b. Cebel r.a. şöyle rivayet eder:

Rasulullah s.a.v. beni Yemen’e gönderdiğinde, “Ey Allah’ın Rasulü! Bana tavsiyede bulun!” dedim. Buyurdular ki:

“Gücünün yettiğince Allah Tealâ’ya karşı takvalı ol, her ağacın ve taşın yanında Allah’ı zikret. Bir kötülük işlediğinde hemen Allah’a tövbeye yönel. Gizli olanlara karşı gizlice, açıktan olanlara karşı da açıktan tövbe et!” (Ahmed b. Hanbel, ez-Zühd, s. 25; Taberânî, el-Kebîr, 20/159, 175)

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Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.