Şeytan Ateşi, Zikir Ateşi

Salı günü dereye, Çarşamba günü tepeye, Perşembe günü zinaya, Cuma günü tövbeye giden insana, yörüngesini seçemediğinden “seyyar” denilmiş, “sabit” denmemiş. Henüz sabit olamadığı için müridlere de “seyyar” denilir.

Mevlâ Zülcelâl sesleniyor ki: “Ey itminana ermiş (mutmainne) nefs! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak dön Rabbine. Kullarımın arasına katıl. Katıl cennetime.” (Fecr, 27-30)

Burada “Mutmainne”yi okurken “irci’î: katıl” demek sabitin hakkıdır. Seyyare olan “irci’î” hitabından anlamaz. “İrci’î” hitabında iki hüküm vardır: Sen Allah’tan razı olarak, Allah da senden razı olarak… Allah rızayı önce bize yükledi: “Sen benden razı olursan ben de senden razı olurum.”

…

Mehmet Ildırar’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.