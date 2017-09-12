Kurban Bayramı

Rasulullah s.a.v. Efendimiz, hâli vakti yerinde olan biri için Kurban Bayramı’nda yapacağı faziletli ameli şöyle ifade etmiştir:

“Âdemoğlu Kurban Bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz o kesilen kurban, kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.” (Tirmizî, Edâhi, 1)

Bir Kurban Bayramı günü Rasulullah s.a.v., Hz. Fatıma r.anha’ya:

– Fatıma! Kalk ve kurbanın yanına giderek (onun kesilmesine) şahit ol. Zira ondan akıp yere düşen ilk kan ile birlikte Allah Tealâ’nın senin geçmiş günahlarını bağışlaması vardır, dedi.

Hz. Fatıma r.anha:

– Ya Rasulallah, bu durum sadece bize mi özel, yoksa bütün müminler için de geçerli mi, diye sordu. Rasulullah s.a.v.:

– Bütün müminler için, buyurdu. (Hâkim, el-Müstedrek, 4/222; Heysemî, Mecmâu’z-Zevâid, 4/17)

1 Eylül Cuma

10 Zilhicce 1438

Hicrî Yılbaşı

Muharrem ayı kamerî yılın ilk ayıdır ve müslümanların hicrî yılbaşıdır. Hicrî yılın başladığı Muharrem ayı için Peygamber Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah Tealâ’nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Yüce Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını affeder.” (Tirmizî, Savm, 40)

21 Eylül Perşembe

1 Muharrem 1439

Aşure Günü

Aşure gününün fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Cenab-ı Hak bu günde Hz. Âdem a.s.’ı yaratmış, bu günde cennete koymuş, yine onun tövbesini bu günde kabul buyurmuş, bu günde Arş’ı, Kürsî’yi, gökleri ve yeri, güneşi, ayı, yıldızları ve cenneti yaratmıştır. Hz. İbrahim a.s. bu günde doğmuş, yine bu günde Nemrud’un ateşinden kurtulmuştu.

Aşure gününde oruç tutmanın büyük fazileti vardır. Efendimiz s.a.v. ömrünün sonlarına doğru şöyle buyurmuştur:

“Eğer Allah izin verir de gelecek sene yaşarsam, Muharrem ayının 9. ve 10. günleri mutlaka oruç tutacağım.” (Müslim, Sıyam, 133)

30 Eylül Cumartesi

10 Muharrem 1439