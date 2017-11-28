Güvensizlik Hastalığı

Meşhur hikâyedir: Çölde bir yaz günü kavurucu sıcak altında devesiyle yolculuk eden bir bedevî, susuzluk ve yorgunluktan yere yığılmış bir adam görür. Hemen devesinden iner, suyunu alır, bayılmak üzere olan adamın yardımına koşar. Fakat yerde yatmakta olan adamın niyeti kötüdür. Bedevînin elindeki su kırbasını kapar, ani bir hareketle devesini de alarak hızla oradan uzaklaşır. Bedevî bir süre ardından koşsa da yetişemeyeceğini anlamıştır. Uzaktan, devesini kaçıran adama seslenir:

– Ey harami, devemi ve suyumu çaldın. Bari bunu kimseye anlatma, aramızda kalsın, der.

Deve hırsızı, bu tuhaf teklif karşısında şaşırmıştır. Bir an “Neden?” der gibi durakladığında bedevînin şöyle söylediğini işitir:

– Bu hadise duyulursa, bundan sonra darda kalana, yardıma muhtaç olana kimsenin el uzatmamasından korkarım.

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Ahmet Nafiz Yaşar’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.