Hiper Yaramaz Aktiviteler

Biliyorsunuz biz misafir seven bir milletiz. Eş dost akraba ziyaretlerine gitmeyi sevdiğimiz gibi, onları evimizde ağırlamaktan da büyük mutluluk duyarız. Biz yetişkinler şurdan burdan sohbet edip bağlarımızı güncellerken, çocuklar da neşe içinde dolaşır etrafımızda.

Ama bazen, bazı çocuklar bu huzurlu ortamda iki yudum sohbeti bize çok görürler. Bu tip çocuklar, nefs terbiyesi için gereken sabır erdemini kazanabilmek için çok etkili bir aracıdırlar.

Onları herhangi bir yerde üç dakikadan fazla sabit dururken gören olmamıştır. Kendilerini evrenin merkezine almış, geri kalan her şeyi uyduları zannetmektedirler. Anne babaları da çocuğun her yeni atağında durumu idare etmek için, yurdun her yerinde o aynı muhteşem savunmayı sunarlar:

“Bizim oğlan biraz hiperaktif!”

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Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.