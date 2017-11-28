Tavan Arası

İmam Gazalî k.s. ile Hassan Sabbah’ın Dâîsi

İmam Gazalî hazretlerinin “el-Kıstâsü’l-Müstakîm” adlı bir eseri vardır. “Doğru Yolda Olanların Ölçüleri” manasına gelen bu kitap, Gazalî hazretlerinin Hasan Sabbah’ın “haşhaşî” de denilen takipçilerinden biriyle bir yolculuk esnasında yaptığı münazarayı anlatır.

Büyük İmam, bu sapkın kişiye doğru ve yanlışı anlamadaki ölçüleri Kur’an-ı Kerim’den getirdiği delillerle anlatır ve her bir adımda susturup ikna eder. Nihayet adam:

– Doğruyu bulmada sana öğretilen bilgiyi bana da öğretmen için seni izleyebilir miyim, diye sorar. İmam Gazalî hazretleri de;

– Benimle birlikte olmaya sabredemezsin, der. Adam:

– İnşallah beni sabırlı biri olarak göreceksin, senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim, dese de İmam Gazalî hazretleri reddeder.

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Ali Sözer’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.