Dünya Hali

Matruşkadan İsrail Çıktı

Kudüs, biz müslümanlar için dünyadaki üç mübarek beldeden biri. Peygamber Efendimiz s.a.v. Miraç gecesi Mescid-i Aksa’da 124 bin peygambere imamlık yaptı ve namaz kıldırdı. Mirac’a buradan yükseldi. Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama kıble olmadan önce bizim kıblemizdi. Efendimiz s.a.v.’in ayak bastığı, Miraç’ta Cenab-ı Hakk’la görüşmesinin ilk adımının atıldığı bu mukaddes belde, yarım asrı geçkin bir süredir Siyonist İsrail’in işgali altında.

Osmanlı İmparatorluğu dağılmadan önce Filistin’de sulh ve selamet vardı. Hıristiyan ve museviler için de kutsiyet atfedilen Kudüs, o dönemlerde çatışma ve cinayetlerle değil, kardeşlik ve huzurla anılıyordu. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler’in bölgeyi dizayn etmesiyle birlikte siyonist yahudilerin Devlet-i Aliye’nin son döneminde ele geçirmek için her yolu denediği Kudüs, İsrail’in işgaline maruz kaldı. Ve bugün… Kudüs’te 1948’de İsrail’in kurulmasıyla başlayan işgal ayyuka çıkmış durumda. İsrail’i Ortadoğu’da destekleyen ABD, artık desteğini açıktan ve meydan okurcasına gerçekleştiriyor.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.