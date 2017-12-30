Son Kale: Gırnata Düşerken

Yazar: Hilal Taş

Yayınevi: Eşik Yayınları

Yayın Tarihi: Kasım 2017

Sayfa Sayısı: 216

Tarihimizin şanlı sayfalarını, medeniyetimizin parlak asırlarını öğrendiğimiz gibi geçmişimizin hazin hikâyelerini de okumalı, öğrenmeliyiz. Hak ile bâtıl savaşında zayıf düştüğümüz, yenildiğimiz dönemler ve hadiseler günümüz için ibretli bir mektup gibidir. Bugün karşımızda duran, müslümanlara karşı topyekûn cephe almış, türlü entrikalarla son darbeyi vurmaya hazırlanan düşmanımızı doğru tanımak için bu ibret sayfalarına ihtiyacımız var.

Müslümanların erken dönemde ulaştığı en uç bölge Endülüs’tür. Yani bugünkü İspanya’nın güney şehirleri. Tarık bin Ziyad komutasındaki İslâm ordunun fethettiği Endülüs, asırlar boyunca İslâm ile aydınlanmış; âlimleri, medreseleri ve kütüphaneleriyle altın yıllarını yaşamıştır. Endülüs’de yetişen âlimler bütün İslâm dünyasına yayılmış, burada yazılan kitaplar okyanuslar ötesinde okunmuş, şerh edilmiştir.

Müslümanlar Avrupa’nın güney-batı ucuna, Endülüs’e yerleşmişler fakat yeni yerler fethedememişlerdir. Gerçi ilk dönemlerde fetih sancağını daha ileri noktalara taşımak için uğraşmışlar, fakat coğrafî şartlardan da kaynaklanan zorluklarla düşmana karşı tam bir galibiyet sağlayamamışlardır. Buna rağmen ilimde ulaştıkları seviye ile bütün Avrupa’yı etkileri altına almışlar, papazlar bile Endülüs medreselerine öğrenim görmeye gelmişlerdir.

İlk beş asırda hem ilimde hem mimarîde altın çağını yaşayan Endülüs zaman içinde fitnelerle gücünü kaybetmeye başlamış ve düşmana karşı direncini kaybetmiştir. Birlik zamanında yardımlaşmayan emirler, şehirler birer birer düşmeye başlayınca hakikati görmüş, fakat iş işten geçmiştir.

Endülüs’te son düşen kale Gırnata’dır. Kurtuba ve İşbiliyye’den sonra o da hristiyanların eline geçmiş ve tarihte görülmemiş mezalimlerle kaybedilmiştir. Âlimler idam edilmiş, kitaplar yakılmış, halk zorla hıristiyanlaştırılmıştır. Endülüs’ün yıkılışı ile başlayan sözde medeni Avrupa’nın istila tarihi, kan donduran vahşet hikâyeleriyle halen devam etmektedir.

İşte, Eşik Yayınları’nın tarih romanları serisinden çıkan “Son Kale: Gırnata Düşerken” tarihimizin hazin hikâyelerinden birini, Endülüs’ün çöküşünü anlatıyor. Yazar Hilal Taş, asırlar öncesinden bir ibret mektubu olarak sunuyor Gırnata’nın hazin hikâyesini.

Kitaptan: Endülüs’ten İkinci Bayezid Han’a Mektup

“Selâm, kâfirlere aşağılık elbisesini giydiren şerefli, yüce kişiye olsun. Selâm, Allah’ın nüfuzunu genişlettiği ve her bölgede zaferle güçlendirdiği kimseye olsun. (…)

Büyük bir felakete uğramış esirlerden size selâm. Ne büyük bir felakettir o! Daha önce kapalıyken kâfirler önünde açılan yüzlerden size selâm. Kendilerine zorla domuz ve kokuşmuş etler yedirilen yaşlılardan size selâm. İhanete uğradık, hıristiyanlaştırıldık, dinimiz değiştirildi. Eziyete uğradık, her türlü kötülükle bize muamele edildi. (…)

Erkek ve kız çocuklarımız esir edilirler veya kötü bir şekilde öldürülürler korkusuyla boyun eğdik. Eskiden bu topraklardaki ahit altındaki müslümanlar gibi yaşamak üzere boyun eğdik. Namazlarımızda ve ezanlarımızda serbest bırakılmak ve Şeriat’ın diğer emirlerinden hiçbirini terk etmemek üzere boyun eğdik. (…)

Bize anlaşma ve ahdi içeren belgeler göstermiş ‘İşte bu benim size güvencem ve taahhüdümdür’ denilmişti. Gözümüzü boyadığı anlaşmalara uymadı. Bizi baskı ve güç kullanarak istemeye isyemeye hıristiyanlaştırdı. Ellerimizdeki tüm kitapları yaktı ve onları pisliğe ve çöplüğe attı. Din kitaplarımızı alay ve hakaretle ateşe attılar. Hiçbir müslümana ne bir kitap ne de yalnızlıkta okunacak bir Kur’an bıraktılar. Oruç tuttuğu ve namaz kıldığı bilinen herkes her halükârda ateşe atılıyordu. İrademiz dışında, rızamız olmaksızın adlarımız değiştirildi. (…)

Ey Efendimiz! Rabbimiz Allah’ın en hayırlı kulu Muhammed s.a.v. adına senden yardım diliyoruz.”

Öğrencinin Halleri, Tacettin Aslan, Genç Okur Yayınları

Evet, öğrenciliğin sırrı çözüldü! Hem de bir öğrencinin itiraflarıyla! Tacettin Aslan, öğrenci olmanın sıcak tecrübesi ve heyecanıyla öğrenciliğin dertlerini ve ayrıcalıklarını yazdı. Belki de içlerinden biri olduğundan, öğrendiğimiz kadarıyla öğrenciler de bu kitabı çok sevmiş. Biz de henüz okumayan öğrencilere duyuralım dedik.

Adım Adım, Zeynep Sati Yalçın, Eşik Yayınları

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Ömer Nasuhi Bilmen’in Eserlerinde Hikmet-i Teşrî’, Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Nizamiye Akademi Yayınları

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