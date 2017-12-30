Watsap Demişken

Efendim, bu ay bilhassa beylerin merak ettiği bir konuyu aydınlığa kavuşturmak ve insanlığa bir nebze olsun hizmet edebilmek istedim.

Hanımların telefonlarına gelen watsap bildirimlerinin yoğunluğu, beylere tılsımlı ve gizemli geliyor. Ve hemen hemen hepsinin aklında o aynı iki soru beliriyor:

Bunlar watsapta ne konuşuyorlar bu kadar, arkadaş yaa! Her işin arasında nasıl olup da cevap yazabiliyorlar, hiç mi sıkılmıyorlar?

Öncelikle ilk soruyu yanıtlayayım. Yoo yoo hayır, hanımların watsap grupları sizin zannettiğiniz gibi gizli bir mafya yapılanması değil! Evet, belki dışarıdan bakılınca hepsinin watsap ordusunda birer rütbesi varmış gibi sadakat ve azimle görev yapıyor olabilirler. Hatta bazen onları dünyadaki savaşları bitirmek için bir araya gelmiş fedakâr birer aktivist zannediyor da olabilirsiniz. Ama değiller!

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Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.