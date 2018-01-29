Amelleri Boşa Gidenler

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 33)

Mümin, Allah Tealâ’ya iman eden ve kulluk gayreti içinde olan kimsedir. Onun Yüce Mevlâ’nın rızası yolundaki bütün gayretleri sâlih ameldir. Amelleri ise müminin ahiret sermayesidir. Bu yüzdendir ki, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu eden mümin, dünya fırsatını iyi değerlendirip ahiret hesabına yatırım yapar.

Fakat, nasıl ki dünyalık bir ticaret için gerekli kurallara uyulmadığında sermaye yok olur giderse, ahiret sermayesi olan ameller de böyledir. Ahiret ticaretinin kurallarına, yani Allah ve Rasulü’nün koyduğu ölçülere riayet edilmezse yapılan ameller boşa gider.

Kur’an-ı Kerim’de geçen, “amellerin boşa gitmesi/iptal olması” ile alakalı on yedi ayette muhatap genelde müşrik, kâfir ve münafıklardır. Yani inkâr içerisinde olanlardır. İki yerde, “Ey iman edenler!” şeklinde başlayan ayetlerle müminler ikaz edilirken, bir yerde ise hitap peygamberleredir.

Hitap kime olursa olsun, iman eden her kul bu ayetlerin muhatabıdır. Çünkü kimin hangi hâl üzere öleceği belli değildir.

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Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.