Dünya Hali

Yeni Bir Barış Harekâtı: Zeytin Dalı

Suriye’nin kuzeyinde uzun zamandır küresel bir savaş yaşanıyor. 2011’de ülkede başlayan kaos, bir süre sonra iç savaşa dönmüş ve yüzbinlerce kişi hayatını kaybetmişti. Milyonlarca Suriyeli de maalesef mülteci durumuna düşmüştü. Yüzlerce yıldır bu bölge için yapılan mücadeleler, 2003’te Irak’a yapılan ABD müdahalesiyle; sonrasında da Suriye’de yaşananlarla bugün yeniden sıcak çatışmalarla devam ediyor.

Esed rejiminin mazlumları katletmeye başladığı günden bu yana Suriye’nin genelinde savaş havası hakim. Kuzeydeki mücadeleler ise ülkenin genelindeki savaştan farklı. Zira, bölgede başta ABD ve Rusya olmak üzere İran, Çin, Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye gibi ülkeler mücadele ediyorlar. Türkiye’nin mücadelesininin sebebini anlatmaya çalışalım.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.