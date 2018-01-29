En Etkili Öğüt: Örnek Olmak

Bir kimseye doğru yolu göstermek için, yapması veya yapmaması gereken işlerle ilgili söylenen sözlere öğüt denir. Davranışları ve özellikleri itibariyle benimsenmeye değer şahsiyete de örnek insan denir. Örnek olmak, davranışlarıyla başkalarını etkileyerek onların da kendisi gibi davranmalarına vesile olmaktır.

Öğüt de önemlidir, örnek olmak da. Fakat insanların öğütten çok örneğe ihtiyacı vardır. Çünkü öğüt veren insan çok, örnek olan insanlar ise azdır. Allah Tealâ’yı anmayanların O’nu hatırlatmasının faydası olmadığı gibi, yaşanmadan yapılan öğütler de tesirli olmaz.

Hz. Ali r.a. “Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.” buyurur. Hasan-ı Basrî rh.a. de “Öğüdün yolu uzun, örneğin yolu ise kısa ve etkilidir.” demiştir. Bir şeyi konuşmak kolay, fakat uygulamak zordur. Öğüt, neticede bir sözdür. Bazen kötü insanlar bile en iyi öğütleri verebilir.

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Abdülhamid Eşmeli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.