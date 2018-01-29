Lâ İlâhe İllallah

Her kim der ise dâim

Lâ ilâhe illallah.

Gönlünde dura kâim

Lâ ilâhe illallah.

Endişesi Hak ola

Gönlü nur ile dola

Mahşere dek dey’gele

Lâ ilâhe illallah.

Şu dem ki göçe canı

Lâ havfı ola şanı

Çürütmeye hiç teni

Lâ ilâhe illallah.

Aldatamaya şeytan

Mûnisi ola Rahman

Hem kurtarıser iman

Lâ ilâhe illallah.

Ol gün ki kâre yüzler

Hem söylemeye sözler

Hoş hüccet olup söyler

Lâ ilâhe illallah.

Var Eşrefoğlu Rûmî

Terk etme bu kelamı

De gil aleddevamı

Lâ ilâhe illallah.

Cehd eyle mâsivâyı

Tarih edergör gönülden

Tevhide can u dilden

Lâ ilâhe illallah.

Eşrefoğlu Rûmî k.s. (1353-1459)

Gönlünde dura kâim: Daima kalbinde var olmalı.

Mahşere dek dey’gele: Mahşere kadara söylemeli.

Şu dem ki göçe canı / Lâ havfı ola şanı: Lâ ilâhe illallah zikriyle meşgul olan kişi bu dünyadan göçüp gidince, “Onlara korku yok” müjdesini bulur.

Mûnis: Dost, cana yakın.

Kurtarıser: Kurtaracak.

Kâre: Kara, siyah.

Hüccet: Delil.

De gil aleddevamı: Sürekli söyle.

Cehd eyle mâsivâyı / Tarih edergör gönülden: Allah Tealâ’dan gayrısını gönlünden çıkar.