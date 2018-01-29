Hep bana mı denk geliyor bilmem. Ne zaman gündemde canımızı acıtacak bir haber olsa, internette şöyle paylaşımlara rastlıyorum:

“Keşke dünyayı anneler yönetse…”

Dünya dedikleri de devletler olsa gerek. Karşılaşılan acı olaylara, anneliğe yakışan o derin şefkat duygusu ile bir çeşit çözüm bulma refleksi bu, anladığım kadarıyla. Dünyayı anneler yönetse… Kimsenin canı yanmasa… Savaşlar son bulsa…

Annelik mefhumundaki yüksek merhamete elbette sözüm yok. Ben de bir anneyim. Ve evet; yeryüzünde hangi çocuğun ayağına diken batsa benim de canım yanıyor. Ama iş devlet yönetmeye gelince ve bu söylemlere son günlerde daha sık rastlamaya başlayınca…

Mecazdan sıyrılıp hakiki anlama odaklanan hayal gücüm, beni bir an muhteşem bir meclis salonuna götürdü.

Evet, evet… Doğru tahmin! Hazırlanın, Türkiye Büyük Ana Meclisi’ne gidiyoruz!

…

Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.