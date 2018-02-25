Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,

Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun.

Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi,

Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun.

Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile,

Bizi bir arı vech ile, yuyanlara selam olsun.

Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız,

Yayılacak kefenimiz, saranlara selam olsun.

Gider olduk dostumuza, eremedik kasdımıza,

Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun.

Sözdür söylenir araya, kimse döymez bu yaraya,

İletip bizi mezara, koyanlara selam olsun.

Dünyaya gelenler gider, asla gelmez yola gider,

Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun.

Âşık Yunus söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü,

Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

Yunus Emre k.s. (13. yüzyıl)