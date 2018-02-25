Dünya Hali

Geçmişten Kopmadan Geleceği İnşa Etmek

Yakın tarihimize kadar yaşayan pek çok önemli şahsiyet var. Bizde âdettendir, elimizdekinin değerini ancak onu yitirdiğimizde fark ederiz. Elimizde tutarken de türlü ihtiraslar, entrikalar ve kıskançlıklarla itibarını zedelemeye çalışırız. Öldükten sonraysa hepten paha biçilmez hale gelir bizim için. Merhum Cemil Meriç de böyle nevi şahsına münhasır kıymetlerden biriydi. Vefatının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen bugün hâlâ eserlerinden, sözlerinden istifade ediyoruz. Der ki Cemil Meriç, “Geçmiş geleceğin malzemesidir!” Yani geleceği, geçmişten aldıklarımızla inşa edebiliriz. Tarihle, maziyle bağını tamamen koparan toplumların, gelecek kurgusu diye bir şeyden bahsetmesi imkansız hale gelir.

Türkiye, büyük medeniyetlerden beslenerek 600 yıllık bir medeniyet mefkuresi ortaya koymuş koca Osmanlı Devleti’nin mirasını, üzülerek ifade edelim ki birden bire yok etmeye çalıştı. Redd-i miras politikasını merkeze alan yeni devlet, muasır bir medeniyet ufku çizmeye çalıştı. Kuşkusuz tarihî olaylar zamanının şartlarına göre değerlendirilir, ancak sonuçları itibariyle bu iddianın içi boş bir nesil ortaya çıkardığını görmek geç olmadı.

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İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.