Sâdât-ı Kiram efendilerimizden Şeyh Abdurrahman-ı Tahî k.s. hazretleri şöyle buyurur:

Gavs-ı Geylanî k.s.’nin tarikat silsilesinin ulaştığı Serî-i Sekatî k.s. hazretlerinin şöyle dediği rivayet edilir: “Tasavvuf şu üç esasa dayanır:

Sûfinin marifet nuru takva nurunu söndürmez. Yani sûfinin irfanı arttıkça takvası ve amelleri artar.

Sûfi Kur’an ve Sünnet’in zâhirine ters düşen batınî halleri konuşmaz.

Kerametler sûfiyi Allah’ın haram sınırlarını aşmaya sevk etmez.

Bişr-i Hâfî rh.a. anlatıyor:

Rasulullah s.a.v. Efendimiz’i rüyamda gördüm. Bana:

– Ey Bişr! Biliyor musun Allah Tealâ neden insanlar içinde senin şanını yüceltti, dedi. Ben:

– Hayır, bilmiyorum Ey Allah’ın Rasulü, deyince:

– Sünnetime tâbi olman, salihlere hizmet etmen, kardeşlerine nasihat etmen ve ehl-i beytimle ashabıma olan muhabbetin sebebiyle Allah senin şanını yüceltti, buyurdu.

…

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.