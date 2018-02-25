Mümin Ahlâkı
Velilerin büyüklerinden Yahya b. Muaz rh.a. müminde bulunması gereken sıfatlardan bahsederken şöyle demiştir:
- Mümin iffet, hayâ sahibir. Doğru sözlüdür, az konuşur. Vakar sahibidir.
- Rızkı az olduğunda Allah Tealâ’nın takdirine tam rıza gösterir. Çok şükreder.
- Güler yüzlüdür, sabırlıdır ve arkadaşlarına dostça davranır. Akrabalarını gözetir.
- Eziyet etmez. Çok merhametlidir.
- Allah için sever, Allah için razı olur ve Allah için kızar.
İmam Şa’rânî, Tenbihü’l-Muğterrin
Vefat Etmiş Olsalar Bile
Ebü’l-Leys Semerkandî rh.a. der ki: “Kişinin anne veya babası kendisine dargın ve kızgın olarak vefat etse, vefatlarından sonra onları razı etmek mümkün olur mu?” diye sorulursa şöyle cevap verilir;
Evet, şu üç şey, onların rızasını elde etmeye vesile olur:
- Evladın salih biri olması. Çünkü onlar için evlatlarının salih olmasından daha güzel bir şey yoktur.
- Anne babanın akraba ve dostlarını ziyaret edip hak ve hukuklarını gözetmek.
- Onlar için dua etmek, istiğfarda bulunmak ve onlar adına sadaka dağıtmak.
Ebü’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilin
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Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.