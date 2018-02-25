Hâl Dili

Mümin Ahlâkı

Velilerin büyüklerinden Yahya b. Muaz rh.a. müminde bulunması gereken sıfatlardan bahsederken şöyle demiştir:

  • Mümin iffet, hayâ sahibir. Doğru sözlüdür, az konuşur. Vakar sahibidir.
  • Rızkı az olduğunda Allah Tealâ’nın takdirine tam rıza gösterir. Çok şükreder.
  • Güler yüzlüdür, sabırlıdır ve arkadaşlarına dostça davranır. Akrabalarını gözetir.
  • Eziyet etmez. Çok merhametlidir.
  • Allah için sever, Allah için razı olur ve Allah için kızar.

İmam Şa’rânî, Tenbihü’l-Muğterrin

Vefat Etmiş Olsalar Bile

Ebü’l-Leys Semerkandî rh.a. der ki: “Kişinin anne veya babası kendisine dargın ve kızgın olarak vefat etse, vefatlarından sonra onları razı etmek mümkün olur mu?” diye sorulursa şöyle cevap verilir;

Evet, şu üç şey, onların rızasını elde etmeye vesile olur:

  • Evladın salih biri olması. Çünkü onlar için evlatlarının salih olmasından daha güzel bir şey yoktur.
  • Anne babanın akraba ve dostlarını ziyaret edip hak ve hukuklarını gözetmek.
  • Onlar için dua etmek, istiğfarda bulunmak ve onlar adına sadaka dağıtmak.

Ebü’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilin

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.

İlgili İçerikler.