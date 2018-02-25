Mümin Ahlâkı

Velilerin büyüklerinden Yahya b. Muaz rh.a. müminde bulunması gereken sıfatlardan bahsederken şöyle demiştir:

Mümin iffet, hayâ sahibir. Doğru sözlüdür, az konuşur. Vakar sahibidir.

Rızkı az olduğunda Allah Tealâ’nın takdirine tam rıza gösterir. Çok şükreder.

Güler yüzlüdür, sabırlıdır ve arkadaşlarına dostça davranır. Akrabalarını gözetir.

Eziyet etmez. Çok merhametlidir.

Allah için sever, Allah için razı olur ve Allah için kızar.

İmam Şa’rânî, Tenbihü’l-Muğterrin

Vefat Etmiş Olsalar Bile

Ebü’l-Leys Semerkandî rh.a. der ki: “Kişinin anne veya babası kendisine dargın ve kızgın olarak vefat etse, vefatlarından sonra onları razı etmek mümkün olur mu?” diye sorulursa şöyle cevap verilir;

Evet, şu üç şey, onların rızasını elde etmeye vesile olur:

Evladın salih biri olması. Çünkü onlar için evlatlarının salih olmasından daha güzel bir şey yoktur.

Anne babanın akraba ve dostlarını ziyaret edip hak ve hukuklarını gözetmek.

Onlar için dua etmek, istiğfarda bulunmak ve onlar adına sadaka dağıtmak.

Ebü’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilin

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Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.