Kaleyi Korumak

Büyük küçük her günahtan sakınmak gerekir. Asıl olan budur. Küçük günahların da büyük günaha dönmemesi için hemen tedbir almalıdır. Aksi halde günah küçük olmaktan çıkar, büyük günaha dönüşür. Küçük günahı büyük günaha çeviren sebepler şunlardır:

Günahı işlemeye devam etmek.

İşlediği günahı küçük görmek.

Küçük günahı, bir şey olmaz deyip mübah görmek.

Günah işledikten sonra onu açığa vurup başkalarına kötü örnek olmak.

Allah günahlarını örtüp mühlet vermesine rağmen ehemmiyet vermeyerek tövbeyi geciktirmek.

Günah işleyen kimsenin alim ve cemaatte hatırı sayılır kimse olması da, o insanın işlediği küçük günahı büyük eder.

Günahla insanın başına gelen bütün felaketler ilimsizlikten dolayıdır. Bu bakımdan ilmin önemi büyüktür.

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Yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.