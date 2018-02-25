Sistemin Suçu

Son iki asırdaki kayıplığımızı özetleyen kelimelerden biri de şu “sistem” lafıdır. Bir yerde, bir konuda bir sorun mu var? Suçlu hazırdır: “Sistem.”

– Efendim insanlarımız bilgisiz.

– Niye?

– Eeee, eğitim sistemi!

Ya da:

– İngilizce öğrenmeyi çok istedim ama malum…

– Ne malum?

– Sisteeem!

Veya:

– Müslümanlar pek perişan, dinlerini bile bilmiyorlar.

– Niçin acaba?

– Bak bir de soruyorsun. Tabii ki sistemden dolayı. Hiç dünya sistemi müsaade eder mi?

Evet, her sorunumuzu, eksiğimizi, tembelliğimizi, umursamazlığımızı, cehaletimizi hemen sisteme, bu görünmez heyulaya yıkıyoruz. En büyük suçlu, günah keçisi, bahane, mazeret o.

…

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2018 sayısında.