Emanetçi Vedia Teyze

Hayır hayır, o bildiğiniz otogardaki emanetçiden bahsetmeyeceğim size. Bu emanetçi içimizden biri…

Birazdan hepinizin gözünün önünde belirecek olan bu kahramanımız, yılın diğer günlerini bizler gibi sıradan bir vatandaş olarak geçirir. Fakat ne zaman ki, aileden birinin düğünü gelir çatar. İşte o zaman bu zat-ı muhterem, bir köşede kostümünü giyip insanları kurtarmaya koşan süpermen edası ile mesaisine başlar. Ve düğün boyunca hem gelin hem de damat evi bu kadroya mutlak surette birer kişi atamalıdır.

Düğün günü, gelinin yahut damadın annesi hayli yoğun olacağından, günler öncesinden bu önemli işi verebileceği kişiyi belirlemiş olur. Ve güvenlik sistemi hayli gelişmiş olan bir çanta edinir. Bu çanta yurdun hemen her yerinde aynı modeldedir. Biraz irice, yumuşak, umumiyetle deri, çift gözlü, önünde metal bir tokası olan bu çanta, zannediyorum ki sadece bu iş için satılmaktadır. Kayınvalide bu çantayı düğün sabahı erkenden gelip şevkle görevinin başına geçen teyzemize teslim eder ve gönül rahatlığı ile koşturur. Öndeki göze bir kalem ve bir kâğıt koymayı da ihmal etmez tabii. Bu sayede kimin ne taktığına dair yıllarca takip edilecek yazılı bir kitabe elde edilmiş olur.

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Gamze Gürler Kırcılı’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2018 sayısında.